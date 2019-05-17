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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. روبرت باتينسون "باتمان" الجديد فى عالم DC بعد استبعاد بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت شركة "وارنر بروس" للإنتاج الفنى والسينمائى الستار عن مفاجأة جديدة منذ ساعات وهى انضمام الممثل روبرت باتينسون إلى عالم شخصيات DC ليلعب شخصية "باتمان" الشهيرة فى الجزء الجديد.
روبرت باتينسون
ومن المقرر عرضه الفيلم الجديد 25 يونيو عام 2021، بحسب ما صرح القائمون عن الفيلم لصحيفة "فاريتى"، على أن يكون المخرج مات ريفيز هو من سيتولى قيادة الجزء الجديد بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.
بن افليك
يذكر أن الممثل روبرت باينسون صاحب الـ 32 عاما، اشتهر فى سلسلة الأفلام الشهيرة Twilight التى بدأ عرضها عام 2008، بالإضافة الى ظهوره فى سلسلة أفلام Harry Potter، والعديد من الأعمال الدرامية، كما تنتظر شاشات السينما عرض فيلمين له العام المقبل هما Waiting for the Barbarians، و The Devil All the Time.
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