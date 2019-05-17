شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أحمد فهمى للمستشفى بسبب ضغط تصوير "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم أحمد فهمى لانخفاض فى ضغط الدم بسبب الإرهاق الشديد الذى أصابه أثناء تصوير مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن فهمى ما زال يصور المشاهد المتبقية من المسلسل لأكثر من 20 ساعة يومياً خلال الصيام فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وحصل فهمى على أجازة من التصوير اليوم الجمعة للراحة على أن يعود لاستكمال تصوير باقى المشاهد فى المسلسل غداً السبت، لاسيما أنه لا يوجد وقت للاجازات والتصوير مسمتمر حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجارى.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" يعرض الساعة 6.30 مساء على DMC، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.



