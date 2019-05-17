شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب ومعايدة من الجمهور للزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسائل الحب والتهنئة، هنأ مستخدمو تويتر عبر هاشتاج "عادل إمام " الزعيم بعيد ميلاده، وقد تصدر اسم "عادل امام" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، حيث قال ركان أحد رواد "تويتر":"عندما يذكر عادل إمام تفتح لك نافذه من الماضي الجميل و الحاضر الممتع و تتفاءل بالمستقبل بكل أعماله التى قدمها و أثرى بها السينما و المسرح و التلفزيون. كل عام و الزعيم عادل إمام بصحة وعافية".





وأضاف محمد الطوخى :"صانع السعادة .. مؤسس مدرسة البهجة والفرحة ... كل سنه وأنت دايما بخير ربنا يبارك في صحتك الزعيم"، وغرد محمود قائلاً:" الليلة يوم عظيم يوم ولد الشخص الذى كلما رأيناه نبستم ومكملينا معك ومع ابتسامتك.. من اكثر الممثلين تأثير فى القلوب صاحب السعادة والبهجة دائما كل سنه وأنت طيب أيها الزعيم".

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وقال عبد الله:" كل عام والزعيم "عادل" بألف خير ... "عادل أمام" ليس فنان قدير وقامة فنية كبيرة وتاريخ فقط .. بل حبيب على القلوب في كل بيت بعالمنا العربي، يعنى فنان وحبيب وسعادة وظاهرة مبهجة وكل شيء جميل.. يا سلام عليك "يازعيم"".





كان آخر أعمال الزعيم عادل امام مسلسل "عوالم خفية" والذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وأيضا مجموعة من ضيوف الشريف، ومنهم بشرى وفتحى عبد الوهاب وصلاح عبد الله وأحمد وفيق وهند عبد الحليم وخالد عليش وهبه مجدى وإخراج رامى إمام، وجسد فيه الزعيم شخصية الصحفى "هلال كامل" الذى تقوده الصدفة للعثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقيدت الحادث على أنه حادث انتحار، لكن مُذكراتها، تُأكد أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة.