شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار إيرادات فيلم بطلة Game of thrones بعد أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Dark Phoenix للنجم العالمية صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل Game of thrones فى تحقيق ايرادات تخطت حاجز الـ 50 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول فى سينمات العرض منذ عرضه فى 7 مايو الجارى.

وبحسب صحيفة variety فإن الفيلم الجديد المستوحى من سلسلة افلام X-Men، يشهد صراع كبير فى البوكس اوفيس مع فيلم Secret Life of Pets 2 الذى نجح فى تحقيق 62 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الاول.

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الفيلم من بطولة إيفان بيترز، وجنيفر لورانس، وجيسيكا تشاستاين، وجيمس ماكافوي، وصوفي تيرنر، ومايكل فاسبندر، ونيكولاس هولت، وتاي شيريدان، وكودي سميت ماكفي، ومن إخراج سيمون كينبرج، ومن تأليف جون بيرن، وكريس كليرمونت، وديف كوكرم، وجاك كيربي، وستان لي.



لقطة من الفيلم

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد، أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.



جانب من حملة الترويج للفيلم