شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أول أوتوجراف وقعه عادل إمام لشريف رمزى فى طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى تهنئات النجوم على صفحاتهم وحساباتهم على "السوشيال ميديا" للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والتى تحل اليوم الجمعة 17 مايو.

الفنان شريف رمزى، حرص على تهنئة الزعيم ولكن على طريقته الخاصة، فلم يكتف بكلمة أو كلمتين مثل باقى الفنانين، ولكنه تحدث عن أول أوتوجراف كتبله له الزعيم عادل إمام أثناء عرض مسرحى حضره شريف.

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اوتوجراف لشريف رمزى

ونشر شريف صورة الأوتوجراف، الذى كُتب بخط يد الزعيم، وعلق شريف عليه قائلا "ده أول أوتوجراف اتكتبلى فى حياتيى وكان منك يا أستاذ عادل لما جيتلك فى أوضتك فى استراحة مسرحية الواد سيد الشغال من سنين طويلة جدا كنت طفل صغير وقلتلك إنى قد إيه بحبك وانى نفسى أطلع ممثل زيك و بحلم اشتغل معاك و ساعتها قلتلى كلام كتييير جميل و بادلتنى مشاعر طيبة و نصحتنى نصايح و مضيتلى الأوتوجراف ده قبل ما يخترعوا الموبايلات وتطلع موضة السيلفيهات و تمر السنين وحلمى يتحقق و اشتغل معاك أحلى مسلسل العراف وأفضل و حفضل محتفظ بالأوتوجراف ده طول حياتى لأن دي كانت أول مرة أشوفك فيها كل سنة و أنت طيب يا أستاذ عادل"