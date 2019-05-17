شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد عادل إمام .. أحمد السقا: الزعيم مؤسس مدرسة البهجة والفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السقا على تقديم التهانى للفنان الكبير عادل امام بمناسبة عيد ميلاده اليوم، بنشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الشخصى.

وعلق السقا على الصورة التى ظهر فيها مع الزعيم عادل امام وهو يجلس على أحد المكاتب والسقا بجواره، "صانع السعادة ، مؤسس مدرسة البهجة والفرحة ، كل سنه وأنت دائما بخير ربنا يبارك في صحتك ، الزعيم عادل امام".

وسرعان ما تفاعل عشرات الالاف مع الصورة التى نشرها السقا عبر حسابه مع الزعيم بمناسبة عيد ميلاده، وكان من أبرز المعلقين الفنانة فيفى عبده التى حرصت على اضافه بعض "الايموشن" عبر الصورة لتهنئة الزعيم.