شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة الأخيرة من GOT.. إيمليا كلارك تظهر براءتها فى جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمانى سنوات مرت منذ عرض الجزء الأول لمسلسل Game of thrones، فى 2011، ومن ضمن الممثلين المشاركين فى العمل الدرامى الممثلة العالمية ايمليا كلارك التى تمتعت بحب وتشجيع نسبة كبيرة من مشاهدى المسلسل.



ايمليا كلارك



ايمليا فى جلسة التصوير



ايمليا كلارك فى جلسة التصوير



ايمليا كلارك بطاقم جديد

مشوار طويل من الحب لكلارك التى أدت شخصية "دينيريس تايجريان" حتى عرضت الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير يوم الأحد الماضى، والتى دمرت فيها الكينجيز لاندينج وحرقت الآلاف من الأبرياء من النساء والأطفال لتسير على خطى والدها الملك المجنون.



ايمليا كلارك فى الجلسة



براءه ايمليا كلارك

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جانب من جلسة التصوير

وسرعان ما تحولت كلارك الى تريند عالمى للتعليق على التحول الكبير الذى شهدته شخصيتها داخل المسلسل، وتحولها لملكة مجنونة، حتى خرجت "دينيريس" بحلسة تصوير جديدة لمجلة flaunt تظهر فيها براءتها التى افتقدتها فى آخر ظهور لها بالمسلسل.



دينريس تايجريان



دينيريس تايجريان فى جلسة التصوير



دينيريس فى جلسة التصوير



لقطة من جلسة التصوير

وظهرت كلارك فى جلسة التصوير الجديد لها بالعديد من الملابس والصيحات الجديدة ابرزت فيها وجهها بميكاب بسيط وقطع من الإكسسوارات والذهب.

ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة المقبلة من المسلسل المقرر عرضها يوم 19 مايو الحالى، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.