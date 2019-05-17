شكرا لقرائتكم خبر عن أصاله تشكر مهنئيها بعيد ميلادها .. أحبتى وأهلى وشركاء دربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة السورية أصالة على توجيه الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها الذى وافق يوم الأربعاء الماضى، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصى.

وجاء رسالة أصاله على الصورة قائلة "شكراً من جوّا القلّب لكلّ الّلي عايدوني من زملاء طيّبين وأصدقاء مقرّبين وأحبّه على مستوى وطننا الحبيب...شكراً أحبّتي وأهلي ورفاقي وشركاء دربي".

Advertisements

وسرعان ما تفاعل عشرات الالاف من جمهور الفنانة السورية على الصورة التى نشرتها وقاموا بتهنئتها وكان من أبرز المهنئين الفنانة صابرين التى كتبت لها تعليق قائلة "كل سنه وأنتي طيبه وجميله وصادقه وحقيقة وأصيله وحنينه وحساسة ومعطاءة وكبيرة العيله من الآخر كل سنه وأنتي أصالة نصرى".

وكان عدد كبير من فنانى ومشاهير الوطن العربي قد حرصوا على تهنئة أصالة بعيد ميلادها منهم الفنان صابر الرباعى والفنان عبد الله الرويشد والفنانة هند صبرى والفنانة بلقيس.

واحتفلت أصالة الأربعاء الماضى، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 15 مايو1969، وكانت أصالة قد طرحت كليب "بنت أكابر"، الشهر الماضى، حيث تجاوز الـ 15 مليون مشاهدة.