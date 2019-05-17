محمد عز لمحمد ممدوح: "ربنا يرزقني المشهد اللي أقف فيه قدامك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان الشاب محمد عز رسالة لصديقه الفنان محمد ممدوح، يشيد بفنه وبأدائه في التمثيل، متمنيًا أن يقف أمامه قريبًا في أي مشهد.

ونشر عز صورة لمحمد ممدوح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قبل ما أعرف إني بعرف أمثل، عزمني صديقي الممثل اللي كان وقتها مش مشهور ومحدش يعرفه على عرض مسرح هو بيمثل فيه، فضلت طول العرض مش مصدق ان فيه المستوى ده من التمثيل عندنا في مصر ".

وأضاف "وبعد العرض قالي إيه رأيك، قولتله كان نفسي أكون بعرف أمثل عشان أبقى زيك، ولما مثلت كان هو بقى مشهور كنت بذاكر كل أدواره مذاكرة رهيبة عشان اتعلم منه ".

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وتابع عز: "أخويا وصاحبي وواحد من أهم ممثلين مصر، محمد ممدوح تايسون، شكرا أنا اتعلمت منك كتير، ولسه بتعلم منك كتير وربنا يرزقني المشهد اللي أقف فيه قدامك عشان اتعلم اكتر".

يُذكر أن محمد عز يشارك في مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، وإيهاب فهمي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي، كما يشارك أيضًا في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، إيمان العاصي، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.