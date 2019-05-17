خاص| مؤلف أغنية "اسمه عادل إمام" على "MBC" يكشف كواليس تقديمها‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"فنان مالوش مثيل، مسرحًا وتليفزيونًا وسينما، تاريخ طويل، طول عمره شمعة منور لنا، وسط ليل.. اسمه عادل امام" بكلمات تلك الأغنية احتفلت قنوات MBC بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام، وطرحتها مصحوبة بكليب لأشهر أعماله، ولقطات شخصية، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح ترند بموقع "تويتر" بعد طرحها بحوالي ساعتين.

الشاعر محمد ودود في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يكشف كواليس تقديمها، ويقول: "بداية لا تتخيل سعادتي بالتجربة وخاصة أنها حققت حلمًا من أحلام حياتي، بوضع اسمي في عمل تحت اسم الزعيم أكثر فنان أحببته، وبحمد الله تحقق وقوبل باستقبال جميل وصل أن تكون ترند تويتر بعد طرحها بحوالي ساعتين".

وأضاف: "البداية كانت باتصال من صديق بقنوات MBC عرض عليا الفكرة، ورحبت جدًا لدرجة أننا نفذنا الأغنية كلها في 10 ساعات تقريبا، كتبت كلماتها ولحنتها ووزعها أماديو، وسجلنا حتى صوت الكورال بالأستوديو الخاص بنا".

وتابع: "وهي توزيع وميكس وجيتار أماديو، فكرة ومونتاج فيلمون صبحي وريمون صبحي، إشراف عام وإخراج محمد سعيد وإنتاج MBC".