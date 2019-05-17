بعد تصدره ووالده قائمة الأكثر بحثًا على "جوجل".. محمد إمام: "للزعامة عنوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد إمام، على تصدر والده قائمة الأكثر بحثًا على جوجل في مصر، وأيضًا دخول مسلسله "هوجان" القائمة ضمن التصنيفات.

ونشر "إمام" قائمة التصنيفات عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا: "للزعامة عنوان، عادل إمام، محمد إمام، هوجان، الأكثر بحثًا في مصر".

ويحتفل الفنان الكبير عادل إمام، اليوم 17 مايو بعيد ميلاده الـ79، ويغيب إمام عن جمهوره في رمضان 2019 بعد خروج مسلسله "فلانتينو".

يُذكر أن الفنان محمد إمام، يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "هوجان"، ويشاركه البطولة: كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

