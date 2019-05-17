هكذا هنأ نصر محروس "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ المنتج نصر محروس، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ونشر أكثر من صورة لـ"الزعيم"، مجمعة في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"
وكتب في تعليقه على الصورة: "المعلم الكبير أوي أوي واللي السينما المصرية والتليفزيون المصري لا شاف و لا هيشوف نجم يتربع على العرش لمدة 50 عام".
وأضاف محروس: "أنحني أمام المصري العظيم اللي جعل اللهجة المصرية والسينما المصرية لها قيمة عظيمة في الوطن العربي.. الأستاذ اللي الكبير والصغير بيقوله يا زعيم، كل سنة وانت معانا، كل سنة وانت زعيم الفن".
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