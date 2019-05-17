بالفيديو| إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الكاتبة إنجي علاء مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أدائها مناسك العمرة. وعلقت إنجي على الفيديو: "الحمد لله، السلام عليك يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله". يُذكر إن إنجى علاء احتفلت يوم 25 يناير الماضي، بإطلاق روايتها "الأشقر مروان" في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من ناحية أخرى تستأنف إنجى كتابة سيناريو وحوار مسلسل "بلا دليل" من إنتاج شركة سينرجي.

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