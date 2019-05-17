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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة روجينا، "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت روجينا على الصورة: "كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت صاحب السعادة. حفرت حبك في وجدان المصريين ووجدان الوطن العربي ".
وتابعت روجينا: "رحلة طويلة وعظيمة في الفن اكتشفت فيها الطريق لقلوب الجماهير، لأنك منحتهم: السعادة، الحلم، الأمل، البهجة. كل سنة وانت الزعيم ".
وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، من أشهر أعماله السينمائية: "الأفوكاتو"، "حنفي الأبهة"، "المولد"، "كراكون في الشارع"، "عمارة يعقوبيان"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "غاوي مشاكل"، "حب في الزنزانة"، "المشبوه"، "الإرهابي"، "الحريف"، "حسن ومرقص"، "المنسي"، "الغول" و"الجحيم".
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا لعادل إمام في عيد ميلاده: "كل سنة وأنت الزعيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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