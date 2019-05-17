روجينا لعادل إمام في عيد ميلاده: "كل سنة وأنت الزعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا، "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة: "كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت صاحب السعادة. حفرت حبك في وجدان المصريين ووجدان الوطن العربي ".

Advertisements

وتابعت روجينا: "رحلة طويلة وعظيمة في الفن اكتشفت فيها الطريق لقلوب الجماهير، لأنك منحتهم: السعادة، الحلم، الأمل، البهجة. كل سنة وانت الزعيم ".

وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، من أشهر أعماله السينمائية: "الأفوكاتو"، "حنفي الأبهة"، "المولد"، "كراكون في الشارع"، "عمارة يعقوبيان"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "غاوي مشاكل"، "حب في الزنزانة"، "المشبوه"، "الإرهابي"، "الحريف"، "حسن ومرقص"، "المنسي"، "الغول" و"الجحيم".