فيديو.. صلاح عبدالله يهدي بيت شعر للزعيم في عيد ميلاده

احتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاد صديقه عادل إمام بطريقة مختلفة كعادته، فكتب أبيات من الشعر تعبر عن حبه وتقديره له، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر "عبدالله" مقطع فيديو يجمعه بالزعيم من مسلسل "عوالم خفية"، وعلق عليه

قائلًا: " تروح نجوم تيجي نجوم وإنت يانجم النجوم.. نجمك تملي يازعيم ملالي في سماء الرائعين.. كل سنة وإنت عادل ياإمام المبدعين".يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشهد رواجًا فنيًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان الحالي،حيث يشارك في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "هوجان"، مع الفنان محمد إمام، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع الفنان علي ربيع، ومسلسل "شقة فيصل"، مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، مع الفنانة دنيا سمير غانم.