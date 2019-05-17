فيديو.. صلاح عبدالله يهدي بيت شعر للزعيم في عيد ميلاده

احتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاد صديقه عادل إمام بطريقة مختلفة كعادته، فكتب أبيات من الشعر تعبر عن حبه وتقديره له، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر "عبدالله" مقطع فيديو يجمعه بالزعيم من مسلسل "عوالم خفية"، وعلق عليه
يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشهد رواجًا فنيًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان الحالي،
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