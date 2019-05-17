علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على مشهد إكتشاف الفنانة دينا الشربيني خيانة خطيبها الذي يجسده الفنان أحمد السعدني مع شقيقتها الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث مسلسل زي الشمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
قالت رضوى خلال مقطع فيديو قائلة:"هذا المشهد تمثيلي ولا يمكن أن يحدث في الحقيقة، لأنه ليس من الطبيعي أن تسامح المرأة شخصا قام بخيانتها خاصة وأنه مع شقيقتها".
وأضافت:" يابنات احنا اللي يقوم بخيانتنا ننظر إليه ونقول حسبي الله ونعم
وتابعت:"مينفعش يا دينا تهدمي تعبي اللي عملته في سنتين ونص في مشهد واحد.. ومبروك على المسلسل يادينا وان شاء الله تجيبي حقك في نهاية المسلسل ولو محصلش السعدني صديقي وأنا هتصرف".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد مشهد الخيانة في "زي الشمس".. رضوى الشربيني توجه رسالة لبطلة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.