شاهد.. بعد مشهد الخيانة في "زي الشمس".. رضوى الشربيني توجه رسالة لبطلة العمل

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على مشهد إكتشاف الفنانة دينا الشربيني خيانة خطيبها الذي يجسده الفنان أحمد السعدني مع شقيقتها الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث مسلسل زي الشمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

قالت رضوى خلال مقطع فيديو قائلة

:"هذا المشهد تمثيلي ولا يمكن أن يحدث في الحقيقة، لأنه ليس من الطبيعي أن تسامح المرأة شخصا قام بخيانتها خاصة وأنه مع شقيقتها".

وأضافت:" يابنات احنا اللي يقوم بخيانتنا ننظر إليه ونقول حسبي الله ونعم

الوكيل ولكن رجل البنطلون لا منمسكش في حد".

وتابعت:"مينفعش يا دينا تهدمي تعبي اللي عملته في سنتين ونص في مشهد واحد.. ومبروك على المسلسل يادينا وان شاء الله تجيبي حقك في نهاية المسلسل ولو محصلش السعدني صديقي وأنا هتصرف".