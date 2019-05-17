شاهد.. شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع عادل إمام في عيد ميلاده

شارك الفنان شريف رمزي، جمهوره بذكرياته الخاصة مع الزعيم عادل إمام فيما يشبه الحنين لتلك الأيام، التي كان يحلم فيها بالعمل معه وكيف حقق تلك الأمنية بعد ذلك، ونشر صورة لأول أوتوجراف في حياته كان قد تلقاه منه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق رمزي علي الصورة التي نشرها عبر حسابه قائلًا: "ده أول أوتوجراف إتكتبلي في

حياتي و كان منك يا أستاذ عادل لما جيتلك في أوضتك في إستراحة مسرحية الواد سيد الشغال من سنين طويلة جدا كنت طفل صغير و قلتلك إني قد إيه بحبك واني نفسي أطلع ممثل زيك و بحلم أشتغل معاك".

وتابع: "ساعتها قلتلي كلام كتييير جميل و بادلتني مشاعر طيبة و

نصحتني نصايح و مضيتلي الأوتوجراف ده قبل ما يخترعوا الموبايلات وتطلع موضه السيلفيهات و تمر السنين و حلمي يتحقق و أشتغل معاك أحلي مسلسل العراف و أفضل و حأفضل محتفظ بالأوتوجراف ده طول حياتي لأن دي كانت أول مرة أشوفك فيها كل سنة و أنت طيب يا أستاذ عادل".

يذكر أن شريف رمزي شارك في مسلسل "العراف"، للزعيم عادل إمام، إلي جانب كل من: حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، أحمد فلوكس، ريهام نبيل، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

