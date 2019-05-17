شاهد.. لطيفة للزعيم في عيد ميلاده: ربنا يطول في عمرك يا أسطورة

حرصت المطربة التونسية لطيفة علي تهنئة الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 ووصفته بالأسطورة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". نشرت لطيفة صورة قديمه جمعتها بالزعيم، وعلقت قائلة: "بحبك وباتعلم منك يا أعظم مدرسه أعطت للفن كثير



يذكر أن آخر أعمال لطيفة برنامج بعنوان "حكايات لطيفه" الذي وهو برنامج أسبوعي كان يُعرض قبل شهر رمضان على قناتي "DMC" وأبو ظبي، من إخراج أكرم فاروق. ربنا يحفظك ويطول فى عمرك يا اسطوره".يذكر أن آخر أعمال لطيفة برنامج بعنوان "حكايات لطيفه" الذي وهو برنامج أسبوعي كان يُعرض قبل شهر رمضان على قناتي "DMC" وأبو ظبي، من إخراج أكرم فاروق.

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