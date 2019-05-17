نشرت الفنانة بشرى، مجموعة صور تجمعها بالفنان محمد رمضان ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلقت بشرى على الصور قائلة :"بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف و ده تنافس فنى ليس إلا و الأهم سعادة الجمهور". وتابعت حديثها قائلة :"وان شاء الله بعد كده نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بشرى توجه رسالة لجمهورها بعد تصالحها مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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