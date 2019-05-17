محمد إمام يواصل تصوير "هوجان" بالشيخ زايد

يواصل الفنان محمد إمام، تصوير باقي مشاهده الداخلية ضمن أحداث مسلسله الجديد "هوجان" بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى أواخر شهر رمضان. أن يستمر التصوير حتى أواخر شهر رمضان. ويذكر أن "هوجان" محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

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