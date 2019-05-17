شاهد.. أبرز 5 إفيهات للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79، ويعتبر هو أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسيةوالسياسية والقضايا الإجتماعية، كما شارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز 5 أفيهات للزعيم في عيد ميلاده:
مسرحية "مدرسة المشاغبين" :"بعد 14 سنه خدمة فى ثانوى بتقولى اقف"
مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" :"ده انا غلبااااان"
مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" :"متعودة دايمًا"
فيلم "كراكون في الشارع" :"انا شربت حشيش يا سعاد"
فيلم "عنتر شايل سيفه" :"الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب"
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