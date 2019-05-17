الليلة.. أولى عروض "الملك لير" في رمضان

تبدأ أولى عروض مسرحية "الملك لير" فى شهر رمضان، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، مساء اليوم الجمعة، وذلك فى تمام العاشرة مساءً على مسرح كايرو شو بالتجمع

الخامس.

يذكر أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال

الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، إخراج تامر كرم، ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبدالحليم وتلفزيونيًا جمال عبدالحميد.