الليلة.. أولى عروض "الملك لير" في رمضان

تبدأ أولى عروض مسرحية "الملك لير" فى شهر رمضان، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، مساء اليوم الجمعة، وذلك فى تمام العاشرة مساءً على مسرح كايرو شو بالتجمعالخامس.
يذكر أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال
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