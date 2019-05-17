شاهد.. أحمد السقا يُهنئ الزعيم بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

هنأ الفنان أحمد السقا، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". "فيسبوك". نشر "السقا" صورة تجمعه والزعيم، وعلق عليها قائلًا:"صانع السعادة.. مؤسس مدرسة البهجة والفرحة.. كل سنة وأنت دايمًا بخير، ربنا يبارك في صحتك.. الزعيم". يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني الحالي.

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