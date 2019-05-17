سمية الخشاب توجه رسالة الى ريم البارودي.. شاهد ماذا قالت لها!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 12:55 مساءً - وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالة لمواطنتها الفنانة ريم البارودي، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة”.
قالت سمية الخشاب عندما عُرضت عليها صورة لريم البارودي: “لم أظلمك، بل هو من ظلمك، أو ظلمنا نحن الاثنين”.
كما نفت سمية الخشاب ان تكون قد خطفت احمد سعد من ريم البارودي وقالت انها سألتها في اتصال هاتفي عن علاقتها به حيث قالت لها ريم حينها انها “قرفت منه وانه مزعج لا يسمع الكلام وزهقني في عيشتي ومستهتر ومتهور”.
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