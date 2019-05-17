فيلم “كفرناحوم” يحصد 43 مليون دولار في الصين!

متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال فيلم “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي يحقّق نجاحات كبيرة على مستوى العالم وصولاً إلى الصين.
وفي التفاصيل، فقد أعلن موقع The Hollywood Reporter أن فيلم كفرناحوم حصد أكثر من 43 مليون دولار في شِبّاك التذاكر الصيني ليشكّل بذلك سابقة في تاريخ الأفلام العربية على الصعيد العالمي.
يُذكر أن فيلم “كفرناحوم” سبق وشارك في مهرجان “كان” السينمائي وخاض المنافسة على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
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