في عيده، للزعامة عنوان: عادل امام

على الرغم من غيابه عن الشاشة في شهر رمضان، إلا ان النجم المصري عادل إمام إستطاع ان يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وأن ينافس أهمّ المسلسلات وذلك بعدما انهالت التعليقات من كل حدبٍ وصوب، متمنين للزعيم العمر الطويل والصحة بمناسبة عيد ميلاده الـ 79 الذي يصادف اليوم الجمعة، 17 أيار.

وإتخذ العديد من المشاهير بالإضافة الى الجمهور من حساباتهم على مواقع التواصل منبراً ليعبروا عن محبتهم الكبيرة لممثل كبير أغنى المكتبة الفنية العربية بأهم الاعمال السينمائية والدرامية وتربع على عرش قلوب الملايين من العرب، وُحفرت ملامحه الضاحكة في أذهان الكبير والصغير.

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وعلى الرغم من غياب الزعيم هذه السنة عن دراما رمضان، إلا أنه لا يمّر يوم دون ذكر إسمّه وما شكله من فراغ بعد ان تعوّد جمهوره على ضرب موعداً معه منذ سبع سنوات في الشهر الفضيل.

ومن المتوقع ان يستكمل “امام” تصوير مسلسل “فلانتينو” قريباً كي يعرض خارج السباق الرمضاني.

وكان تصوير مسلسله “فلانتينو” قد توقف من دون أسباب واضحة. كما أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تصرح بأسباب معلنة حتى الآن.

نذكر ان مسلسل “فلانتينو” تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام.