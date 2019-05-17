شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رؤية الاعتداء على خطيبته فى علامة استفهام.. ما رد فعل هيثم أحمد زكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "علامة استفهام" عن الشخص المجهول الذى يراقب ويتتبع خطوات "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى الذى يعالج "نوح الشواف" محمد رجب، بعد أن كشف الخوذة الذى كان يرتديها ليتفاجأ المشاهدين بأنها "رحاب" ميرهان حسين، التى كانت تلعب دور الفتاة الطيبة على "نوح" وشقيقه "جاسر" محمد ناصر.

وذهب "سامح" بعد ذلك لـ "قنديل" إسلام حافظ إلى حجرته داخل المصحة النفسية التى يعالج فيها مع "نوح"، لكى يسأله عن "مروة الشواف" جيهان خليل، والذى رد بكلمة واحدة وصفها بأنها "سم"، وذهب "سامح" بعد ذلك لحجرة "نوح"، ليخبره بمقابلته لـ"مروة"، والذى رد بأن "قنديل" كذاب، لأن "مروة" من أكتر الناس اللى حبتنى أنا و"جاسر" احنا ولاد عم ودم واحد.

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وأخبر "سامح" "نوح" بأنه أتصل على شقيقه "جاسر"، الأمر الذى أخرج "نوح" عن شعوره وهدده بالابتعاد عنه، وحذره من الاتصال به أو الحديث معه مرة أخرى خوفا عليه من شدة حبه له، وطلب منه مغادرة حجرته.

وحاول "سامح" أن يصالح خطيبته بعد حدوث بعض الخلافات بينهما، وأثناء حديثه معها من خلال "فيديو كول"، والتى صدمته ببكائها وقالت كلمات رددها "نوح" له فى مشهد سابق، قائلة "العلامات إجابات بس مش دايما متشافة" ليسألها انتى مين عندك يا ريم، لينتهى المشهد باعتداء شخص عليها دون معرفة المتسبب فى ذلك وماذا سيكون رد فعل هيثم أحمد زكى فى الحلقة المقبلة، هل ينسحب ويترك حالة "نوح الشواف" ويحاول انقاذ خطيبته أم سيكون له رأى آخر.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E ،Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.