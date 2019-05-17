شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لعادل إمام : كل سنه وأنت صاحب السعادة وحبك فى وجدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة روجينا، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، والذى يحل اليوم الجمعة 17 مايو، حيث وجهت له روجينا رسالة حب ومودة، مشيرة إلى أنه خاض رحلة فنية طويلة وعظيمة.

ونشرت روجينا صورة للزعيم عادل إمام عبر إنستجرام وعلقت عليها: "كل سنه وأنت طيب .. كل سنه وأنت صاحب السعادة حفرت حبك فى وجدان المصريين ووجدان الوطن العربى .. رحله طويلة وعظيمه فى الفن اكتشفت فيها الطريق لقلوب الجماهير لأنك منحتهم السعادة الحلم الامل البهجة .. كل سنه وأنت الزعيم".

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روجينا على انستجرام

وكان عدد كبير من الفنانين قد احتفلوا بعيد ميلاد الزعيم عادل امام من خلال حساباتهم وصفحاتهم الشخصية من بينهم أوس أوس ونجله محمد امام وفيفى عبده وروجينا وغيرهم.

اخر أعمال الزعيم عادل امام كان مسلسل "عوالم خفية" والذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وأيضا مجموعة من ضيوف الشريف، ومنهم بشرى وفتحى عبد الوهاب وصلاح عبد الله وأحمد وفيق وهند عبد الحليم وخالد عليش وهبه مجدى وإخراج رامى إمام، وجسد فيه الزعيم شخصية الصحفى "هلال كامل" الذى تقوده الصدفة للعثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقيدت الحادث على أنه حادث انتحار، لكن مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة.