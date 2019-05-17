شكرا لقرائتكم خبر عن لمس اكتاف 11 .. فتحى عبد الوهاب يتأكد من خيانة منجى.. وتهريب ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة 10 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بمكالمة هاتفية من أدهم "ياسر جلال" يكشف له خلالها بأنه يتعرض للخيانة من شحاتة وعبد المنجى، وأنه كان المقصود من تلفيق جريمة قتل الضباط له، ليقرر حمزة مساعدة أدهم ليخرج من الحبس، وذلك أثناء ترحيله للنيابة.

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ظلت عايدة "حنان مطاوع" متخوفة من فكرة تهريب أدهم، ليطمئنها حمزة "فتحى عبد الوهاب" بضرورة تهريبه، وتذهب "كاميليا" الزوجة الثانية لـ حمزة "سمر جابر" إلى عبد المنجى "شريف دسوقى" ليخبرها بأنها السبب فى كل ما يحدث، وأن حمزة اكتشف خيانته له، بعد المؤامرة ضد زوجها، بالتخطيط لمقتل أحد الضباط حتى يتم اتهامه فى تلك القضية، بسبب اعتقادها أنه السبب وراء مقتل والدها.

وفى نهاية الحلقة تمكن "حمزة" من تهريب "أدهم" لكن وقع بعض رجاله فى يد الشرطة.