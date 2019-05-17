شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة .. الأشعة تسمح لـ دانيال كريج باستكمال تصوير "جيمس بوند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سفره الى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لأشعة X-Rayـ، أشارت الفحوصات التى خضع لها الممثل العالمى دانيال كريج، إلى السماح له باستكمال تصوير فيلمه Bond 25 الذى توقف بعد تعرضه لإصابة اثناء التصوير.

وأكدت الفحوصات التى خضع اليها الممثل صاحب الشهير بشخصية جيمس بوند، أن الاصابة طفيفة ولا تستدعى الخضوع الى تدخل جراحى فى الفترة القادمة، بحسب ما أوردته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من بدء التصوير فيلم Bond 25، حيث سقط كريج على كاحله أثناء مشهد مطاردة سريع مشياً على الأقدام، حيث انزلق وسقط بشكل غريب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " metro".

دانيال كريج

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ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دى أرماس، رامى مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومى هاريس، ديفيد دينسيك.

يذكر أن الممثل دانيال كريج، لعب دور البطولة فى آخر 7 أجزاء من الفيلم الذى يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم ومن المقرر عرض الفيلم فى 8 أبريل 2020.

وفى تصريح سابق للممثل الشهير صاحب شخصية جيمس بوند، أكد على ضرورة ترشيح السيدات والنساء للعب دور "جيمس بوند" فى المستقبل بدلاً من الرجال لاكتفاء المشاهدين من تلك الاحداث المماثلة للاجزاء.