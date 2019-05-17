شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من تحقيقه 2.5 مليار دولار إيرادات.. تراجع مؤشرات Avengers End Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات فيلم الأبطال الخارقين avengers endgame بشكل ملحوظ منذ الاسبوع الماضى، بعد أن حصد الفيلم الأسبوع الحالى ما يقارب الـ 300 مليون دولار فقط زيادة فى إيرادات الفيلم، لتصل القيمة الإجمالية للأرباح ما يقارب الـ 2.5 مليار دولار منذ طرحه فى 24 إبريل الماضى.

ورجح العديد من النقاد أن سبب تراجع مؤشرات ايرادات الفيلم الذى حطم الكثير من الارقام القياسية، توقيت عرض المسلسل الشهير Game of thrones الذى يعرض له الموسم الثامن والأخير حاليا عبر شبكة قنوات HBO.

ونجح الجزء الحالى من السلسلة الشهيرة أن يحقق إيرادات بلغت 2 مليار و 200 مليون دولار فى أقل من أسبوعين منذ طرحه أواخر الشهر الماضى فى دور العرض العالمية.

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ودار الجزء الجديد حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

ودارت أحداث الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.