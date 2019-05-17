شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتقمص شخصية Dr Strange فى مارفل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار الأبطال الخارقين فى عالم شخصيات مارفل الشهير، شارك الفنان محمد أمام بصورة له عبر الأستورى الشخصى له عبر حسابه وهو يتقمص شخصية Dr Strange الشهيرة فى سلسلة أفلام مارفل.

وظهر أمام الذى يعرض له مسلسل "هوجان" فى السباق الرمضانى الحالى والذى حقق نجاحا كبيراً، فى الصورة التى نشرها وهو يضع رأسه مكان الشخصية الشهيرة ليتحول ضمن الأبطال الخارقين.



محمد امام

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ويشارك إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".



doctor strange

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.