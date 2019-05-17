شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" الحلقة 11.. التحريات تكشف تورط محمود حافظ فى مقتل ناصر سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON E، أحداثا جديدة، حيث كشف أكرم صفوان "هشام سليم" لزوجته إنجى "أميرة العايدى" سبب تصفية محمود علوان "ناصر سيف"، حيث اعترف لها صفوان أن علوان أخطأ فى الحديث مع رياض المصرى، وكشف عن رجلين كانا يعملان مع رياض واختفيا، وذلك السر كشف تعاون علوان مع الأجهزة الأمنية، ما جعل تصفيته حتمية وضرورة فى الوقت الراهن، لذلك أرسل "صدام" "محمود حافظ" لتصفيته فوراً.

وعلى جانب آخر دب الحزن فى قلوب عائلة علوان بعد قتله، حيث تحاول ريم "يسرا اللوزى" أن تقف بجوار "هبة" ابنة محمود علوان وتدعمها فى محنتها، خاصة بعد أن فقدت والدها، وهو الواجب الوطنى من الأجهزة الأمنية لرجل دفع حياته فى خدمة مصر.

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كما أعطت المذيعة شهيرة سلام "هيدى كرم" درسا ومقدمة نارية فى خلال برنامجها "مع شهيرة" عن مقتل محمود علوان، حيث ألمحت شهيرة أن الدولة مسئولة عن مقتل علوان، فضلا عن تورط الحكومة فى مقتله.. لتنفى أى تهمة عن رجل الأعمال أكرم صفوان، وذلك بناء على أوامر الأخير، حيث يمتلك القناة التى تعمل بها شهيرة ويستخدمها لمصالحه الشخصية والدولية.

وكشفت التحريات الأمنية أن "البندقية" التى استخدمها القاتل من نوع نادر، حيث تأكد سليم الأنصارى أن هذا السلاح هو نفسه المتواجد فى منزل "صدام" "محمود حافظ"، وعلم الفريق السرى لسليم الأنصارى أن مقتل علوان بأمر من صفوان.

"كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، محمد على رزق، محمود حافظ، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الكبار، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.