بعد وقوعه في مقلب “رامز في الشلال”.. آسر ياسين يحذّر رامز جلال

متابعة بتجــــــــــــرد: وقع الفنان المصري آسر ياسين في فخ الفنان رامز جلال ضمن برنامج المقالب الجديد “رامز في الشلال” الذي يقدّمه الأخير خلال موسم رمضان الحالي.

الحلقة تابعها جمهور عريض في الوطن العربي، وذلك ظهر واضحًا من خلال تفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مع آسر ياسين “فتى احلام البنات” كما وصفه رامز جلال.

وبعد الحلقة مباشرةً وجّه آسر ياسين رسالة إلى رامز جلال أشار فيها إلى أنه استمتع لأوّل مرّة بوقوعه ضحية مقلب، كما وحذّره بأن الموضوع لن يمرّ على خير في حال تكرّر خلال السنوات القادمة فكتب: “عمري ما حبيت يتعمل مقلب فيا زي المرة ديه..حقيقي اتبسطت واستمتعت بس برده المرة جاية مش هتعدي علي خير يا”.

تجدر الإشارة إلى أن اسم “آسر ياسين” تصدّر طيلة الساعات الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” كما واحتلّت الحلقة المرتبة الأولى عبر محرك بحث “جوجل” في مصر.