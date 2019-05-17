محمد ممدوح يتعرض للتنمر وجمهوره يشنّ حملة للدفاع عنه

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان المصري محمد ممدوح لانتقادات لاذعة بسبب مخارج الألفاظ غير الواضحة لديه في مسلسلي “قابيل” و”ولد الغلابة”، اللّذين يخوض بهما سباق دراما رمضان لهذا العام.

واعتذر محمد ممدوح عن نبرة صوته فكتب في منشور عبر صحفته على موقع “فيسبوك”: “أنا مليان عيوب وبعتذر للناس اللي ضايقتها نبره صوتي”، وهو ما دفع بعدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لإطلاق “هاشتاغ” خاص باسم الفنان المحبوب تعبيرًا عن محبّتهم ودعمهم له، فتصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

ومن بعض التعليقات التي رصدناها في موقع “بتجرد”، تعليق لمغرّد كتب: “محمد ممدوح من المُمثلين اللي يتحط في اي دور يمثله حرفيا زى ما بيقول الكتاب ..مُمثل راقي بمعنى الكلمة ، بيعرف من اين يُأكل الدور ، بيعرف ازاي يسيب علامة في كل دور بيمثله”، وآخر لمغرّد من محبّي الفنان محمد ممدوح: “شكرا للفنان الرائع والمتميز محمد ممدوح حقيقي أداء يدل على موهبة كبيرة زي ما خلتنا نحبك في جراند اوتيل خلتنا نكره ضاحي بأدائك وصلتنا لاحاسيس مختلفة شكرا جداا على المسلسل الجميل ولد الغلابة”.

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وتعليق آخر جاء فيه: “محمد ممدوح أثبت لكل الحاقدين وقاعدين يقطعوا فخلق الله أنه متربي أحسن منهم حاجه قمة الرقي يعني دا غير موهبته وفنه الجميل”، وأضًا التعليق التالي: “التنمر ده من اسوأ الحاجات اللي ممكن يتعرض ليه الإنسان.. انا بحب محمد ممدوح جدا وبفهم كلامه عادي”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد ممدوح الشهير باسم “تايسون”، تلقى رسائل تضامن من زملاء المهنة والفنانين المشاركين في المسلسلات الرمضانية لهذا العام.