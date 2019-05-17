قمصان ميسي وغريزمان تساعد الأطفال المرضى لمواجهة أصعب مبارياتهم!

متابعة بتجــــــــــــرد: بدلا من ترك قمصان دوري كرة القدم الإسباني غير المرغوب فيها تذهب سدى، تقوم إحدى الشركات بنقل تلك القمصان إلى المستشفيات لمساعدة الأطفال المرضى على التعافي بشكل أسرع.

لهذا أنشأت مجلة كرة القدم الإسبانية Panenka، بالتعاون مع We Are Xuxa حملة باسم Las Batas Mas Fuertas، تتمثل في منح قمصان كرة القدم الإسبانية القديمة حياة جديدة بأجنحة مستشفى سان رفائيل بمدريد، الذي شوهد الأطفال به وهم يرتدون قمصان برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتأمل الحملة من تحويل قمصان لاعبي دوري كرة القدم الإسباني إلى ملابس مستشفى بدلا من الملابس الخضراء المعتادة، من أجل جعل الأطفال المرضى يشعرون بالقوة، ما قد يقلل من مدة إقامتهم في المستشفى.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل”، مقطع فيديو ترويجي تم تصويره في المستشفى، ظهر به الأطفال وهم يرتدون قميصي ميسي وغريزمان، وتوضح التعليقات أن الحملة موجودة لمساعدة الأطفال على مواجهة أصعب مبارياتهم.

ويقول التعليق على الفيديو “المرض منافس مخيف، لكن يمكن أن يتم التغلب عليه، لقد حولنا قمصان كرة القدم إلى أثواب المستشفى، لأن شيئا رائعا يحدث عندما نرتدي قميص فريقنا، أصبحنا أكثر شجاعة وأقوى وأكثر استعدادًا للتغلب على خصمنا”.

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كما أوضحت ممرضة في المستشفى سبب أهمية المشروع في إعطاء الأطفال الشفاء السريع، فقالت: “تؤثر الحالة الذهنية على تطور الطفل، وتؤثر على عدد أيام الاستشفاء”.

وأضافت “يمنحك الثوب الكثير من السعادة، ويمكن أن يقلل من التوتر وبالتالي يقلل من الإقامة في المستشفى، لأنه يحسن حالتك المزاجية ويساعد على التعافي بشكل أسرع”.

وتبحث الحملة في الوقت الحالي عن مستشفيات أخرى للانضمام إليها.