صابر الرباعي يتسبب في بكاء شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن إعجابها الشديد بصوت النجم التونسي صابر الرباعي، وهو يؤدي أغنيتها الشهيرة “جرح تاني” في برنامج “عايشة شو” مع الإعلامية عايشة عمران، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “تويتر”.

وقالت “شيرين” في تدوينتها موجهة حديثها لـ صابر الرباعي: “أداؤك وأنت بتغني (جرح تاني) خلاني أبكي.. ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس”.

من جهته ردّ صابر على شيرين وكتب في تغريدة عبر “تويتر” وكتب: “أختي الغالية شرين لو ما كنتيش حركت آحساسي لما غنيتيها انت، ما كنتش وصّلت إحساسي للناس لما انا غنيتها و هذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة”.

تجدر الإشارة إلى أن صداقة مميّزة تجمع بين شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وكانا قد شاركا في لجنة حكام برنامج “ذا فويس” لمواسم عدّة إلى جانب النجمين كاظم الساهر وعاصي الحلاني.