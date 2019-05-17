“بوغبا” يكشف عن زيارته لبيت الله الحرام – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشف نجم مانشستر يونايتد، “بول بوغبا”، عن زيارته لبيت الله الحرام خلال شهر رمضان الجاري، وذلك عبر نشر عدد من الصور على صفحته الخاصة بـ”إنستقرام”.
وشارك نجم الكرة الفرنسي، 26 عاما، بمقطع فيديو وعدد من الصور، مع جمهوره على السوشال ميديا وكتب: “لا تنس أبدا الأشياء المهمة في الحياة”.
وشرع نجم المنتخب الفرنسي في زيارة إلى مكة المكرمة، بعد انتهاء موسم كرة القدم، وهي ليست الزيارة الأولى له، حيث أجرى رحلتين مماثلتين في نهاية الموسمين الأخيرين.
وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن اللاعب يأمل أن تكون هذه الرحلة، بمثابة فترة راحة، بعد نهاية مخيبة للآمال هذا الموسم، بينما يواجه مستقبلا غامضا في النادي حيث يراقب ريال مدريد وضعه.
وانتقل الفرنسي “بوغبا” إلى صفوف مانشستر يونايتد، في صيف 2016، بقيمة بلغت 105 ملايين يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، حينها.
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