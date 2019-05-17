باسم مغنية: ماغي بوغصن تسير عكس الكثير من الممثلات

رغم ان الطابع الكوميدي يطغى على مسلسل “بروفا”، الا انه في الوقت عينه يعالج اهم القضايا واكثرها انتشارًا في يومنا هذا، خصوصًا بما يتعلّق بحياة الشباب والمراهقين والامور التي تحيط بهم، الى جانب الظروف التي تفرض نفسها في غالب الاحيان.

“بروفا” تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، انتاج “ايغل فيلمز”، وبطولة ماغي ابوغصن، احمد فهمي، سميرة بارودي، وسام صباغ ونخبة من نحوم التمثيل والدراما، استقطب الى جانب الممثلين المعروفين، وجوها شبابية جديدة غير معروفة في المجال الفني والتمثيلي بشكل خاص، ورغم الخبرة البسيطة في التمثيل عند البعض والمعدومة عند البعض الآخر، الا ان جميع الممثلين الشباب جسّدوا ادوارهم بشكل محترف، منطقي وواقعي، وهو ما جعل المشاهد يغوص أكثر في تفاصيل المسلسل، ويقتنع بكل المواضيع التي يطرحها، اذ جميعنا عايشها في مرحلة من مراحل حياته.

من هنا، وجب تسليط الضوء على مهنية بطلة العمل ماغي ابوغصن، والتي تحمل في رصيدها التمثيلي عددًا كبيرًا من الاعمال الدرامية والكوميدية وحتى السينمائية، فهي اثبتت انها قادرة على ان تنجح وتبدع في أي عمل تقوم به، لكن وبما ان نجاح الفرد لا يكتمل الا بنجاح من حوله، اعطت ماغي هذه المرّة فرصة للجيل الجديد بتقديم ما لديه من مواهب في هذا المجال، فأثبت أولئك انهم على قدر كبير من المسؤولية الموكلة لهم.

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خطوة ماغي هذه، لفتت نظر الممثل اللبناني باسم مغنية، والذي يطلّ حاليا على المشاهدين ضمن مسلسل “اسود” الى جانب داليدا خليل، ورد الخال ومجموعة من الممثلين اللبنانيين المخضرمين والمحترفين.

وفي تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر، قال مغنية: “‏مع أن ماغي بو غصن تستطيع أن تصنع عملا يتكلّم عنها وحدها، إلا أنها اختارت عملا يعطي مساحة كبيرة لممثلين جدد. وهنا نتكلم عن عدم الأنانية لصالح قضية المسلسل، عكس الكثير من الممثلات اللواتي يحتكرن النص لصالحهن. نقطة مهمة وكبيرة تحسب لماغي“.

هذا الكلام الجميل والمعبّر من باسم، استدعى ردًا من قبل المنتج مروان حداد، الذي قال: “نقاط كثيرة تحسب لماغي صديقي“، فجاءه الرد من الاخيرة لتقول: “تسلملي يا استاذ مروان“.

من جهتها، غرّدت ماغي ردًّا على تغريدة مغنيّة قائلة: “‏فكرة العمل بتفرض مساحة كبيرة للأبطال الجدد. والأنانية بهل مطرح مش مسموحة. ولا بأي مطرح كمان. صديقي ‫“اسود” لي قلبو ابيض“.

جميلة خطوة ماغي والاجمل تلك التي قام بها كل من باسم مغنيّة ومروان حدّاد، فرغم ان المنافسة قائمة بين جميع المنتجين والممثلين خصوصًا في شهر رمضان المبارك، إلا أن هذه المنافسة الشريفة لها نكهة خاصة، على أمل ان تنتقل العدوى الى سائر أبناء المهنة الواحدة، بعيدًا عن المناوشات والمشاكل مهما كانت الأسباب.