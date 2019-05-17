الغضبُ والرّعب يسيطران على آيتن عامر في "هاني في الألغام"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطرتْ حالة من الغضب على الفنّانة المصريّة، آيتن عامر، قبل أنْ تنتابها حالة الخوف والرّعب، عندما وقعتْ في فخ الفنّان هاني رمزي، الذي نصبه لها في برنامج "هاني في الألغام"، الذي يُذاع على قناة الحياة اليوم الخميس.

ورغم أنّ الحلقة بدأت هادئة، إلا أنّ آيتن عامر، خرجت عن شعورها بمجرّد ركوبها السّيارة، وبدأتْ رحلة السّفاري، ووبّخت السّائق.

وبدأت الفقرة الأولى، مع المذيعة بوسي شلبي، وأكّدتْ خلالها "آيتن"، أنّها لم تقمْ بسفاري من قبل في منطقة العلمين، مؤكّدة، أنّها ستلجأ إلى زوجها مدير التّصوير محمد عز العرب، إذا وقعتْ في ضيق. ووصفته، بأنّه الأوّل في الثّانوية العامّة، بمادة الجغرافيا، وأنه بمثابة "google map" خاصّ بها.

وبدأت آيتن رحلتها مع السّفاري، بصراخها العالي: "بلاش غباوة متعصبنيش"، كما طلبتْ من السّائق "بسيوني" ألا يستمع لتعليمات المخرج، الذي وصفته بالتّافه، وتابعتْ موجّهة كلامها للسّائق "يخرب بيتك".

ووبّختْ آيتن سائق السّيارة، التي استقلّتها، لتقوم برحلة السّفاري، خاصّة مع إصراره على سماع كلام المخرج، الذي تسمع صوته ولا تراه.

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وبدلاً من أنْ تشيد بالرّحلة، كانت مستاءة منها، وقالت: "الرحلة مش حلوة خالص، واللي عايز يعمل سفاري ميجيش هنا، أنا مش هضحك على الناس أنا جاية اتبسط مش يحصل فيا كدة".

وبعدما كشف لها السّائق أنّهما وقعا في حقل ألغام، جاء ردّ فعلها: "يا نهار أسود حقل ألغام، يا نهار أسود ومنيل"، وبعد اكتشاف المقلب، قالت "ربنا يجعلها آخر الألغام والأحزان".

وبرنامج "هاني في الألغام"، يُعرض طوال شهر رمضان على قناة الحياة، ويستضيف هاني من خلاله نجوم الفنّ، ومن بينهم، "صابرين، محمود عبدالمغني، محمد رجب، دينا فؤاد".