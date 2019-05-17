شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس لمحمد عادل إمام: "يا هوجان قول لبابا كل سنه وهو طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، والذى هنأه عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربى بهذه المناسبة، حيث تحولت صفحات وحسابات النجوم على مختلف مواقع السوشيال ميديا، إلى مظاهرة إلكترونية فى حب الزعيم عادل إمام.

واستغل الفنان الشاب أوس أوس مشاركته فى مسلسل "هوجان" مع محمد عادل إمام، حيث نشر على صفحته صورة للزعيم، وأسفلها صورته مع محمد من المسلسل فى أحد المشاهد، وعلق عليها قائلا "يا هوجان قول لبابا كل سنه وهو طيب"



أوس أوس على انستجرام

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محمد إمام دخل وعلَق على الصورة بقلب وبعض الوجوه التعبيرية الضاحكة، فيما جاءت جميع التعليقات مهنأة للزعيم عادل إمام، وأيضا تثنى على أداء النجمين فى أحداث المسلسل، والذى نجح بإمتياز فى جذب الجمهور من الحلقة الأولى.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.