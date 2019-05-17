شكرا لقرائتكم خبر عن الحدوتة الثانية لـ دنيا سمير غانم.. تطرد من العمل وترفض العريس وأول ظهور لأحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الأولى من الحدوتة الثانية لمسلسل بدل الحدوتة 3 بظهور لهفة "دنيا سمير غانم"، وهى تخاطب جمهورها من خلال الموبايل وتتحدث عن نفسها فيدخل عليها مدير مصنع الملابس التى تعمل به ويعنفها.

وتشهد الحلقة أول ظهور للنجم أحمد رزق حيث يقوم بدور موظف فى قصر أصيلة هانم الأثرى، التى تشرف على الموت وتوصى له بنصف القصر، لكن تموت قبل أن توقع على الوصية ثم يتم طرده من القصر من الورثة الشرعيين.

Advertisements

تقوم دنيا باختراع طريقة للبنات لوضع التليفون المحمول على الرأس فيؤدى إلى حرق شعر الفتاة التى تعرض من خلالها لهفة اختراعها فيطردها صاحب المصنع من العمل.

تعود لهفة إلى منزلها لتجد والدها ينتظرها مع عريس تقدم لها ترفضه لهفة وتترك المنزل وتذهب إلى "سيبر"، لتجد فيديو على الفيس وواحدة من ورثة أصيلة هانم تنشر نعى للسيدة أصيلة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات CBC.