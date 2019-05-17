شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أولى ليالى "الملك لير" الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، أولى عروض مسرحية "الملك لير" فى شهر رمضان، وذلك فى تمام العاشرة مساء على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى.

وشهدت الفترة الماضية حيرة لدى صناع المسرحية والنجم يحيى الفخرانى بسبب مسألة العرض فى شهر رمضان، حيث كان هناك اتجاه للتوقف خلال الشهر الكريم والعودة فى عيد الفطر، ولكن تم الاستقرار فى النهاية على العرض 3 أيام فى الشهر ليكون الفخرانى حاضر مع الجمهور على خشبة المسرح وفى نفس الوقت يعوض غيابه عن الدراما التليفزيونية هذا العام.

الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عاماً من عرضها حيث أخرجها مسرحياً أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد.