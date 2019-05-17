في ذكرى ميلاده.. تفاصيل أجر أول عمل للزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم النجم الكبير عادل إمام، أحد أصحاب المواهب الفذة والتاريخ الكبير، والنجومية المستمرة ولم يستطع أحد إيقافها، بعيد ميلاده.

عادل إمام القطار الذي يعرف مساره ويعرف هدفه، نجح في كل شيء، في السينما هو صاحب أعلى الإيرادات، في المسرح صاحب المسرحيات الأطول في فتر العرض.

وتعتبر مسرحية "الواد سيد الشغال" ثاني مسرحية تحظى بأطول مدة عرض على خشبة المسرح، لمدة 8 سنوات متواصلة، بعد أن تفوقت عليها مسرحية "بودي جارد" لعادل إمام أيضا "10 سنوات".

ونرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل أجر أول دور للزعيم عادل إمام في مسيرته الاحترافية:

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مسرحية "ثورة قرية"

قال الفنان الكبير عادل إمام، في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني إنه بدأ حياته من الصفر وهذا ليس تعبيرًا مجازيًا، لأنه عمل في الكثير من الأعمال المسرحية لكي يلفت الأنظار له، وظهر على المسرح في مسرحية "ثورة قرية" وكان يردد جملة وحيدة "حلاوة عسليه بمليم الوقية"، ولم يأخذ أي أجر على هذا الدور، وشارك في أعمال مجانًا لأجل أن يثبت موهبته وكفاءته، نال شهرة جيدة بعد تألقه في مسرحية "سري جدًا" مع فؤاد المهندس وزوجته شويكار.

وحين فكر فريد شوقي في إنتاج رواية "أنا وهو وهي" والتي كان يلعب فيها عادل إمام دور السكرتير الذي يردد " بلد بتاعت شهادات صحيح" تعاقد فريد شوقي مع عادل إمام لأداء نفس الدور في السينما مقابل 50 جنيهًا، وصرح عادل إمام بأنه توقع أن يكون العقد 250 جنيهًا.

وحكى المنتج سمير خفاجي في لقاء إعلامي مع الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، أن سعيد صالح "قبل الشهرة" كان هو المرشح للدور، لكن سمير خفاجي قال لهم "مينفعش"، وعرضوا على سمير خفاجي عادل إمام فوافق عليه.