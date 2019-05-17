مؤسس مدرسة البهجة.. هكذا هنأ نجوم الفن الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان الكبير عادل إمام، بعيد ميلاده التاسع والسبعين.

ونرصد لكم أبرز ما كتبه الفنانون:

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الزعيم عادل إمام، وكتب: "صانع السعادة، مؤسس مدرسة البهجة والفرحة، كل سنة وأنت دايمًا بخير ربنا يبارك في صحتك".

محمد عبدالرحمن

نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "كل سنة وحضرتك أسطورة الفن اللي لم ولن تتكرر.. ربنا يخليك لينا وتبسطنا دايماً بأعمالك".

محمد محمود عبدالعزيز

نشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة للزعيم عادل إمام يهنئه بها بعيد ميلاده.

Advertisements

وكتب محمد محمود عبدالعزيز: "رسالة إلى صاحب السعادة: عادل إمام تاريخ طويل وأحد أهم رموز الفن فى الوطن العربى، لم يحالفنى الحظ أن أجتمع مع حضرتك فى عمل واحد لكننى سعيد كونى من المعاصرين لفنكم و حاضراً لجزء من تاريخكم الطويل المشرف، كل سنة وحضرتك طيب و بخير".

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة للزعيم عادل إمام، تهنئه فيها بعيد ميلاده، وكتبت رانيا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، ويديك الصحة، يا زعيم كل العصور".

أيمن بهجت قمر

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يوجه بها رسالة للزعيم عادل إمام، وكتب أيمن بهجت قمر: "إن شاء الله هنكمل مسلسل "فلانتينو" رغم كل اللي حصل والزعيم هيفضل زعيم وهيكسر الدنيا".

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة توجه بها رسالة للزعيم عادل إمام، وتهنئه فيها بعيد ميلاده.

وكتبت نيكول: "كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم يا حبيب الملايين، والشاشة في رمضان وحشة من غيرك، عادل إمام حبيب الملايين".