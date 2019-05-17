هنأ الفنان أحمد السقا، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشر "السقا" صورة تجمعه بالزعيم وعلق عليها قائلًا :"صانع السعادة.. مؤسس مدرسة البهجة والفرحه.. كل سنه وانت دايما بخير ربنا يبارك في صحتك.. الزعيم ". ويذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك به في الموسم الرمضاني الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السقا يهنئ الزعيم بعيد ميلاده على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.