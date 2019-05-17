كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هوجان" يجمع محمد إمام ورياض الخولي في فيلا بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور الفنان محمد إمام، عدة مشاهد ضمن أحداث مسلسله "هوجان" المذاع على شبكة قنوات "الحياة"، خلال أيام شهر رمضان، بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد.

وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان الكبير رياض الخولي، بالإضافة إلى الفنانين ميرنا وليد وأوس أوس وكريم محمود عبد العزيز وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى أواخر شهر رمضان.

"إمام" يشارك في بطولة "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.