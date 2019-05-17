شاهدوا قمر تكشف عن طفولتها الصعبة: قضيت أول 13 عام في “دار الأيتام”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 09:55 صباحاً - تحدثت الفنانة اللبنانية قمر عن فترة طفولتها الصعبة، حيث انها قضت اول 13 عامًا من عمرها في “دار الأيتام” دون والديها.

وقالت قمر في لقاء تلفزيوني: “طفولتي ما عيشتا مع بابا وماما.. عشت لعمر 13 سنة في الميتم وكنت كتير مبسوطة.. وطبعًا عيشت بعد هيك عند التيتا، وفي رمضان كانت تعمل معمول كتير طيب المفروض أنه ضيافة للعيد كنت أنا أخبي تحت السرير وللأسف الأيام ديه راحت”.