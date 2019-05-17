كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 09:55 صباحاً - أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، أدّى الفنان ​صابر الرباعي​ أغنية “جرح تاني” للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.



بدورها عبد الوهاب علقت قائلة: “أدائك وإنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صابر الرباعي يتسبب ببكاء شيرين عبد الوهاب.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.