أمن الأمير هاري يتعرض للخطر بسبب صورة وهكذا تم التعويض عليه

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 09:55 صباحاً - بعد قيام ​وكالة سبلاش للأنباء​ بالتقاط صور ومقاطع فيديو لمنزل ​الأمير هاري​ وزوجته دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ في أوكسفوردشير بوسط انكلترا من الجو باستخدام طائرة هليكوبتر، أصدر قصر بكنجهام اليوم الخميس بياناً أعلن فيه أن الأمير هاري دوق قَبل تعويضا كبيرا واعتذارا من وكالة أنباء التقطت صورا لمنزله من الجو، وكان محامي الأمير هاري أعلن في بيان من المحكمة أن هذا الأمر يعرض أمن الأمير وزوجته للخطر حيث صرح بأن “بيع الصور ونشرها قوض بشدة سلامة وأمن الدوق والمنزل لدرجة أنهما لم يعودا قادرين على العيش فيه”.

وأضاف المحامي أن الزوجين اختارا العقار لتمتعه بدرجة عالية من الخصوصية واضطرا إلى الانتقال منه بعد التقاط الصور، وتابع “اختار الدوق المنزل لنفسه ولزوجته نظرا لدرجة الخصوصية العالية التي يوفرها وجوده في منطقة منعزلة تحيطها مزارع خاصة بعيدا عن أية مناطق يمكن للمصورين الوصول إليها”.

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وقالت سبلاش إن التقاط الصور كان نتيجة قرار خاطئ وتم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الأمر، ونُشرت الصور لاحقا بصحيفة تايمز وعلى الإنترنت عبر جهات نشر أخرى.

وعلى الرغم من الاهتمام الذي يحظى به الأمير هاري وزوجته من الصحافة إلا أن العلاقة معها متوترة وكانا وطلبا في السابق احترام حقهما في الخصوصية.

وأظهرت الصور التى التقطتها سبلاش، التى تعد من أكبر وكالات الصور التي تركز على المشاهير فى العالم، المنزل من الداخل بما في ذلك غرف الطعام والنوم والمعيشة.